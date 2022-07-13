Події

21:16 13.07.2022

Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

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Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив про "важливий крок" на переговорах України, Росії, ООН і Туреччини щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море.

"Сьогодні у Стамбулі ми побачили важливий крок уперед до гарантування безпечного та спокійного експорту українських продуктів харчування через Чорне море", - сказав Гутерреш на брифінгу в середу.

Він наголосив, що більше технічної роботи буде необхідно, щоб матеріалізувати цей прогрес, але імпульс очевидний.

Гутерреш додав, що це не просто "угода між РФ та Україною, але угода для світу".

 

 

Теги: #оон #україна #експорт

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