Генсек ООН повідомив про прогрес у переговорах щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив про "важливий крок" на переговорах України, Росії, ООН і Туреччини щодо експорту продуктів харчування з України через Чорне море.

"Сьогодні у Стамбулі ми побачили важливий крок уперед до гарантування безпечного та спокійного експорту українських продуктів харчування через Чорне море", - сказав Гутерреш на брифінгу в середу.

Він наголосив, що більше технічної роботи буде необхідно, щоб матеріалізувати цей прогрес, але імпульс очевидний.

Гутерреш додав, що це не просто "угода між РФ та Україною, але угода для світу".