Події

20:26 13.07.2022

З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 48 загиблих

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З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 48 загиблих

З-під завалів зруйнованого в результаті обстрілу російськими окупантами п'ятиповерхового будинку в Часовому Яру дістали тіло ще однієї жертви, загалом уже 48 загиблих, повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Донецькій області.

"О 18:57, під час проведення аварійно-рятувальних робіт, рятувальники Донецької області виявили та вилучили тіло загиблої жінки (анкетні дані встановлюються)… Станом на 19:00… виявлено та вилучено з-під завалів тіла 48 загиблих осіб, з них 1 дитину (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір близько 500 тонн зруйнованих елементів будинку", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що від управління ДСНС до пошуково-рятувальних робіт залучено 55 осіб та 7 одиниць техніки, два автокрани, два навантажувачі та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували м. Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок. Загалом від початку пошуково-рятувальних робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 48 загиблих, з них 1 дитину, врятовано з-під завалів 9 осіб.

 

 

Теги: #загиблі #часів_яр

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