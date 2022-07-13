Події

20:02 13.07.2022

Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

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Військовослужбовці та правоохоронці реєструватимуть свої ДНК-дані

Українські військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів належать до обов'язкової категорії осіб для реєстрації ДНК-даних, пояснюють у МВС України.

У середу в ефірі національного телемарафону заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко розповів, що ухваленим законом про державну реєстрацію геномної інформації людини передбачено обов'язкову безкоштовну реєстрацію ДНК для певних категорій та добровільну – платну, для громадян та іноземців.

"Обов'язковою вона є для осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності, щодо яких вже є вирок суду", - сказав заступник міністра.

За його словами, це є мірою превенції.

Ще одна категорія громадян, для яких обов'язковою є реєстрація ДНК – військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

"На період дії воєнного стану відбирається зразок ДНК у військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів - категорій ризику", - пояснив Бондаренко.

Дані військових та правоохоронців, як пояснив заступник міністра, не вносяться до реєстру одразу, вони знаходяться в особовій справі та реєструються у разі наявності підстав для ідентифікації.

Також, за його словами, зразки ДНК-зразки беруться у цивільного населення, яке перебуває у зоні бойових дій та безпосередньо постраждало від обстрілів.

"Ми маємо забезпечити питання ідентифікації, встановлення, що це саме та людина. За допомогою цього інструменту (ухвалення закону – ІФ) це якраз і буде реалізовано", - підсумував Бондаренко.

У Європі та США, за його словами, існує аналогічна практика.

 

 

Теги: #україна #база #днк #військові

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