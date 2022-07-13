ДАРТ створить комісію з розгляду питань функціонування туристичної галузі під час воєнного стану

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) відновлює роботу комісії з питань підготовки до створення Національної туристичної організації (НТО), наділивши її тимчасовими повноваженнями щодо розгляду питань функціонування туристичної галузі під час воєнного стану.

"Передбачалося, що основною функцією Комісії буде розробка положень організаційно-правової форми DMO та НТО, а також удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази України. Однак під час війни роль Комісії дещо змінюється, і вона стане дорадчим органом, який тимчасово розглядатиме питання, що стосуються виключно функціонування туристичної галузі того чи іншого регіону під час дії воєнного стану", - повідомило ДАРТ у фейсбуці у середу.

Згідно з повідомленням, вже відібрано учасників комісії з дев'яти областей шляхом онлайн-голосування. Участь у відборі можуть брати представники регіонів від всеукраїнських організацій на туристичному ринку, які раніше були зареєстровані на участь у конкурсі. Від кожної області буде обрано одного представника, який увійде до складу комісії.

За даними ДАРТ, незабаром буде проведено онлайн-голосування в інших областях України.