Події

18:04 13.07.2022

Депутати пропонують упровадити адмінвідповідальність за порушення комендантської години

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Група народних депутатів пропонує Верховній Раді впровадити адміністративну відповідальність за порушення комендантської години під час війни.

Відповідний законопроєкт №7553 зареєстровано 12 липня, але його текст наразі відсутній на сайті парламенту.

Автори документа пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, згідно з якою порушенням комендантської години є перебування у визначений період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Такі дії можуть спричинити попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто від 510 до 850 грн.

За повторне порушення комендантської години протягом року штраф може становити від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн).

Законопроєкт також містить процесуальні норми, якими визначаються суб'єкти складання протоколів про адміністративні правопорушення (Національна поліція, Державна прикордонна служба України) та суб'єкти розгляду справ та винесення постанов.

Серед авторів законодавчої ініціативи - народні депутати Олександр Юрченко, Артем Дмитрук та Анна Скороход.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону #UAразом заявив про необхідність на законодавчому рівні передбачити адміністративну відповідальність за недотримання комендантської години.

Теги: #рада #комендантська_година #законопроєкт

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