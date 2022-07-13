Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вітають публікацію 11 липня щорічної доповіді Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів за 2021 рік, у якій Україна зазначена як країна, що потребує окремої уваги.

"Таким чином, грубі порушення щодо дітей стають предметом щоденного моніторингу системою ООН, регулярно розглядатимуться РБ ООН, при цьому РФ не матиме будь-яких важелів для блокування таких обговорень, що, у свою чергу, буде сприяти невідворотності покарання винних у вчиненні цих злочинів", - йдеться в коментарі МЗС України щодо опублікованої доповіді.

У відомстві зазначають, що українська сторона послідовно закликала ООН належним чином відображати у своїх доповідях порушення проти дітей, які вчиняє РФ в Україні з 2014 року.

Крім того, Україна закликає ООН принципово та наполегливо вимагати від РФ співпраці з механізмом спецпредставника Генсека ООН з питань дітей у збройних конфліктах (СААС), доступу до всіх тимчасово окупованих територій України, а також до своєї території, оскільки до мандата СААС належать також питання викрадення дітей, наголосили у МЗС.