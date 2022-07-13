Короткочасні дощі пройдуть у четвер удень у північно-східній частині України, у Донецькій і Луганській областях

У ніч проти четверга в Україні, крім західних і більшості південних областей, дощ; удень у північно-східній частині, Донецькій і Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті територій без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

14 липня вітер північно-західний і західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південних областях подекуди 17-19°; удень 21-26, на півдні та Закарпатті 27-32.

У Києві в ніч на четвер дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 липня найвища температура вдень була 33,2 у 1951 р., найнижча вночі 8,0 у 1911 р.

15 липня у західних, удень і в північних, та в більшості центральних областей України короткочасні дощі, грози; на решті територій без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10–15°, на півдні до 19°; вдень у північних і західних областях 20-25°, на решті територій 26-31°, на півдні Одещини до 34°.

У Києві у ніч на п'ятницю без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; вдень 20-22°.