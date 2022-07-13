Близько 37570 осіб особового складу втратив ворог від початку агресії в Україні - Генштаб

Російський агресор втратив уже в Україні близько 37570 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.07 орієнтовно склали: особового складу – близько 37 570 (+10) осіб ліквідовано, танків – 1649 (+0) од., бойових броньованих машин – 3832 (+3) од., арт. 1) од., артилерійських систем – 839 (+1) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засоби ППО – 109 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., вертольотів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+) 2), крилаті ракети - 155 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5) од., спеціальна техніка - 67 (+1)", - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.