Події

08:29 13.07.2022

На Луганщині ворог посилює ДРГ і береже запаси снарядів, оскільки їхнє постачання перервала нова далекобійна зброя ЗС України

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На Луганщині ворог посилює ДРГ і береже запаси снарядів, оскільки їхнє постачання перервала нова далекобійна зброя ЗС України

У Луганській області російські війська посилюють диверсійно-розвідувальні заходи та бережуть запаси снарядів, оскільки їхнє постачання перервала нова далекобійна зброя Збройних сил України, повідомив голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

"Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів. Ні, російська армія не припиняє обстрілів. Однак, скоріш за все, береже існуючі запаси снарядів, бо їх постачання перервано роботою нашої нової далекобійної зброї", - написав Гайдай у телеграмі.

Він зазначив, що нещодавно здетонували військові склади у Кадіївці та Луганську, а в ніч проти середи у промзоні Луганська також було неспокійно.

"Тому вперед знову йдуть ДРГ окупантів, які намагаються шукати слабкі місця у нашій обороні", - пояснив він.

Гайдай наголосив, що окупанти ведуть бойові дії не лише з боку Лисичанська та Попасної, а й із Ізюмського напрямку.

"Звісно, до тих населених пунктів Луганщини, які ми ще тримаємо, звідти далеко. Але це загрожує великим містам Донеччини, та, відповідно, може порушити чи вимусити перебудувати наші захисні укріплення. Небезпеку звідти не можна виключати", - написав він.

Крім того, за словами голови ОВА, не припиняється авіаційний та артилерійський тиск противника у районах адміністративних кордонів областей. Зокрема, по Верхньокам'янському та Білогорівці, де за добу завдано чотири ракетні та два авіаційні удари.

Також артилерія окупантів не припиняє руйнування цих і прилеглих населених пунктів. Зокрема, противник за вівторок 13 разів застосував цю зброю у бік мирних жителів.

 

 

 

Теги: #обстріли #зведення #луганська

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