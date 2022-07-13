За добу українські військові знищили 30 окупантів, 6 одиниць техніки, 2 склади з боєприпасами

За добу вівторка українські бійці знищили 30 людей ворожого особового складу, 6 одиниць ворожої техніки, а також два склади з боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Під час виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань "відмінусовано" 30 рашистів, 122 мм гаубицю, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 2 польові склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що українські "штурмовики" завдали удару по складу боєприпасів та скупченню противника біля Новопетрівки Херсонської області.

"3 ворожі винищувачі намагалися перешкодити нашій авіації шляхом пуску двох ракет "повітря - повітря". Втрат нашої авіації немає", - сказано в повідомленні.

Водночас, саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд із будівельним магазином у Баштанці, в результаті чого загинула цивільна жінка та виникла пожежа у полі за містом. Рятувальники пожежу оперативно ліквідували. Інших жертв немає.

Також наголошується, що корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних і двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24 "калібрами", а також із 2 ВДК.