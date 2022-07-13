Події

07:18 13.07.2022

У результаті російських обстрілів Миколаєва зруйновано два будинки, пошкоджено школу та дві лікарні, поранено 12 людей

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У результаті російських обстрілів Миколаєва зруйновано два будинки, пошкоджено школу та дві лікарні, поранено 12 людей

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповів про наслідки обстрілів росіянами міста протягом вівторка, в результаті чого зруйновано два будинки, пошкоджено школу та дві лікарні, а також поранено 12 осіб.

"Загалом по місту було виявлено 24 воронки від ракет. Рашисти били по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ з території тимчасово окупованої Херсонщини", - написав Сенкевич у телеграм-каналі.

За його словами, один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі. Ще в одному п'ятиповерховому приміщенні ракета пробила перекриття від 5 до 3 поверху.

Також повністю зруйновано корпус однієї з миколаївських шкіл, а в інших корпусах закладу побито вікна та двері.

Крім того, пошкодження отримали дві лікарні, де вибиті вікна, в деяких приміщеннях обвалилася стеля. Подібні руйнування у приміщеннях банку та пошти.

Постраждав від обстрілів і миколаївський громадський транспорт, зокрема п'ять тролейбусів не підлягають відновленню.

Також влучили ракети і на територію рибного підприємства, де зруйновано будівлі та транспорт.

"Загалом поранення різного ступеня отримали 12 осіб", - підсумував Сенкевич.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріли #наслідки

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