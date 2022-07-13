Окупанти у вівторок обстріляли чотири громади на Сумщині

Російські окупанти у вівторок обстріляли чотири громади на Сумщині, ніхто не постраждав, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області. На щастя, люди не постраждали", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, обстрілів зазнали Шалигинська громада, де з 10:00 ранку вівторка розпочався мінометний вогонь по громаді, 14 пострілів із міномета, а о 15:30 - ще чотири мінометні прильоти.

Також близько 18:00 ворог здійснив мінометний обстріл Білопільської громади, загалом 20 прильотів. У цей самий час росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Зноб-Новгородську громаду, загалом 13 прильотів.

Також окупанти о 18:00 випустили два залпи з реактивних систем залпового вогню по Краснопільській громаді.

"Водночас по іншому населеному пункту громади били з міномета. П'ять прильотів. Як наслідок – влучення по цивільній споруді мирних жителів", - зазначив Живицький.