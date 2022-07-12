У ГУР Міноборони частково підтверджують інформацію про відправлення засуджених із РФ на війну в Україні

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України частково підтверджують інформацію про те, що РФ направляє воювати в Україну засуджених.

"Частково ця інформація підтверджується. Зокрема, підтверджується інформація, що рекрутинг здійснюється у всіх регіонах, у всіх можливих місцях, зокрема в місцях позбавлення волі… Формуються підрозділи й у багатьох випадках їх направляють у найгарячіші точки", - сказав у вівторок в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, російське командування розраховує, що більшість із цих ув'язнених буде знищено, і "держава жодної відповідальності за їхню смерть не нестиме".

"Справді, кількість убитих і поранених російських військовослужбовців, які повертаються на територію Московії, збільшується", - сказав Скібіцький.

Він наголосив: "Зараз РФ всіляко намагається збільшити потенційно кількість охочих чи найманців, військовослужбовців, які набираються до збройних сил РФ для того, щоб продовжувати цю війну".

За словами представника ГУР Міноборони України, формуються підрозділи "зовсім іншої якості".

Скібіцький пояснив, що російським військам бракує механіків-водіїв, навідників, артилеристів. Він зазначив, що в РФ є розуміння виснаження кадрових ресурсів.

"Вони розуміють, що рано чи пізно необхідно оголошувати загальну мобілізацію, щоб підтримувати той темп наступу, який зараз хоче зберегти РФ", - сказав представник ГУР Міноборони.

Скібіцький пояснив, що РФ нині використовує різні способи найманства, зокрема, додаткові пункти рекрутингу в ПВК "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер") розгорнуто на всій території РФ.

"Задіяно новий механізм - створення так званих патріотичних національних батальйонів на всій території Росії", - додав Скібіцький.