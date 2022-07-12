Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 41 – ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку у м. Часів Яр (Донецька обл.) виявили ще чотири тіла загиблих.

"Станом на 16:40 під час виконання аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку в м. Часів Яр виявлено тіла ще чотирьох загиблих (загалом виявлено тіла 41 загиблої людини, з них одна дитина, врятовано з-під завалів дев'ятьох осіб)", - ідеться у повідомленні ДСНС.

Уточнюється, що пошуково-рятувальні роботи на місці події тривають.

Раніше було відомо про 38 загиблих.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.