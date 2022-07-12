Україна шукає варіанти для розблокування портів – Стефанчук

Україна розглядає різні варіанти для розблокування суден-зерновозів у морських портах із метою подальшого експорту агропродукції до інших країн світу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Для нас актуальними залишаються питання продовольчої безпеки у світі. Тому що ми як країна, яка пережила Голодомор, дуже добре знаємо ціну голоду у світі. Й тому ми шукаємо різні варіанти для розблокування українських портів, щоб експортувати наявний в Україні врожай, щоб не допустити голоду в інших країнах", – сказав речник на зустрічі з послом Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк у вівторок.

Як повідомлялося, через російську агресію та блокаду українських морпортів було заблоковано мільйони тонн українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН з боротьби зі світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна цим допомагає у вирішенні світової продовольчої кризи.