Рівень захищеності портів одеського регіону вдалося підвищити до 95% - заступник голови ОВА

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Протягом 2024 року вдалося підвищити рівень захищеності портів Одеської області до 95%, повідомив заступник голови обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Кропива.

"Ми розуміємо, що важливо, аби кожна ваша компанія чи людина, яка перебуває в портовій інфраструктурі, була більш захищена. Саме з цією метою ОВА в усіх портах протягом 2024 року здійснила відповідні перевірки, і спільно з працівниками портової галузі ми підвищили рівень захищеності всіх портів регіону. На цей час він складає 95%", – сказав Кропива під час Freight Forwarders Updates 2025 від Асоціації міжнародних експедиторів України в Одесі в середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна" з місця події.

За його словами, це не дає 100% безпеки, але дотримання безпекових норм і функцій залежать від усіх причетних.

Кропива уточнив, що робота з підвищення захищеності портів була спрямована насамперед на модернізацію укриттів і захист обладнання на об’єктах портової інфраструктури.

Як повідомлялося, четверо громадян Сирії загинуло і ще двоє людей отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по порту Одеси 11 березня ввечері. Балістичною ракетою було пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос. У момент удару судно завантажували пшеницею для експорту до Алжиру. Також внаслідок удару було пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.