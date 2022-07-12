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17:14 12.07.2022

13 липня у Стамбулі заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ щодо розблокування українського зерна - МЗС

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13 липня у Стамбулі заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ щодо розблокування українського зерна - МЗС

У Стамбулі 13 липня заплановано чотиристоронню зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та РФ щодо розблокування українського зерна, ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться безпекові питання, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна виступає за те, щоб питання щодо розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Гутеррешу за активні зусилля щодо пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави. 13 липня у Стамбулі запланована чотиристороння зустріч за участю експертів України, ООН, Туреччини та Росії", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, обговорюватиметься модальність функціонування морських коридорів для експорту зернових, водночас ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться безпекові питання.

Теги: #стамбул #зерно #зустріч

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