Фінська фастфуд-мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger відновлює роботу чотирьох закладів у Києві та Київській області в липні, ще трьох – у серпні, повідомляється на сайті мережі.

"Ми провели бесіду з менеджерами кожного ресторану та керівництвом мережі в Україні. Українці хочуть якомога швидше повернутися до звичайного життя. Саме тому ми ухвалили рішення відкрити ресторани на прохання менеджерів наших закладів. За словами наших співробітників, місцеві клієнти також сподіваються і очікують, що ресторани відкриються", - наводяться в повідомленні слова генерального директора Hesburger Карі Салмела.

Він наголосив, що пріоритетом залишається безпека клієнтів і співробітників, тому компанія уважно стежить за розвитком ситуації в Україні у зв'язку з військовою агресією Росії.

Згідно з повідомленням, Hesburger продовжував виплачувати зарплату всім співробітникам, незважаючи на закриття закладів через військове вторгнення РФ. Крім того, компанія через благодійні організації безкоштовно передавала їжу до дитячих будинків, будинків для літніх людей, соціальним працівникам та українській армії.

Раніше в березні 2022 року Hesburger ухвалив рішення закрити всі 38 ресторанів у РФ і чотири в Білорусі.

Hesburger заснований у 1980 році у Фінляндії. Мережа налічує понад 450 ресторанів і представлена також у Литві, Латвії, Естонії, Болгарії, Україні та Німеччині.

Мережа Hesburger в Україні налічує сім ресторанів у Києві та Київській області. В компанії працюють 100 працівників.