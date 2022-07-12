Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 38

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час розбору завалів зруйнованого внаслідок обстрілу п'ятиповерхового житлового будинку в м. Часів Яр Донецької області виявили ще три тіла загиблих.

"Вилучено з-під завалів тіла 38 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів дев'ятьох осіб, здійснено розчищення та розбір понад 400 тонн зруйнованих елементів будинку", - повідомляє ДСНС.

Раніше повідомлялося про 35 загиблих.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.