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14:07 12.07.2022

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО - Резніков

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Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО - Резніков

Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Україна стала асоційованим членом програми технологічного співробітництва збройних сил країн НАТО… Україна має потужний ІТ-потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки", – заявив Резніков.

Як повідомляє сайт Міноборони, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності (MIP), яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО за результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group.

Як асоційований член MIP, Україна отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів НАТО щодо взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності "Дельта", яку з 2016 року розробляють українські військові ІТ-фахівці. Саме на прикладі роботи "Дельти" офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони представили потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

"Для України надання статусу члена МІP – це знакове рішення. Дякуємо німецьким партнерам за підтримку нашої заявки... Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі", – прокоментував подію голова Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Марат Утюшев.

Україні повідомили про членство в програмі технологічного співробітництва офіційними дипломатичними каналами. Відтепер прапор України буде включений до шаблону оформлення всіх документів MIP. У своєму листі представники NATO Headquarters Consultation, Command and Control (C3) Staff зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з НАТО та країнами-членами Альянсу, зокрема в рамках проєкту NATO-Ukraine C4 Knowledge Sharing Project.

Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.

Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління. MIP та українські розробники системи ситуаційної обізнаності "Дельта" взаємодіють із 2019 року.

Теги: #нато #україна #програма

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