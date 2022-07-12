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13:55 12.07.2022

Американська ATN поставила тепловізори для ЗСУ на $13,2 млн за криптовалюту - експерт

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Американська ATN поставила тепловізори для ЗСУ на $13,2 млн за криптовалюту - експерт

Американська компанія-виробник приладів нічного бачення, тепловізорів, біноклів і тактичних оптичних систем American Technology Network (ATN) з початку війни поставила тепловізори для потреб ЗСУ на суму $13,2 млн, приймаючи оплату в криптовалюті, повідомив журналістам експерт з оборонних постачань Костянтин Тимонькін.

"Вперше в історії криптовалют і ринку товарів військового призначення така угода відбулася з оплатою криптовалютою безпосередньо на виробника. У цьому випадку, оскільки у Штатах криптовалюта повноцінно легалізована, стало можливим оплатити постачання безпосередньо у крипті повністю в рамках законодавства України та США", - сказав Тимонькін.

За його словами, постачання оплачувались пожертвами IT-підприємців, зробленими у криптовалюті, а також за рахунок благодійного внеску самої компанії ATN та приватних донорів без залучення коштів українських чи американських платників податків.

Експерт уточнив, що постачання завершено і отримувачами допомоги є Генштаб ЗСУ, ССО та ГУР.

За оцінками Тимонькіна, сумарно вдалося озброїти тепловізорами понад 15 тис. захисників України.

Наприкінці травня про закупівлю у ATN біноклів Binox 4T, оптичних приладів та аксесуарів загальною вартістю $4,5 млн повідомила "Фундація Течія".

American Technology Network - була заснована у 1995 році уродженцем Києва Марком Вейном. У 2014 році АТН була однією з перших західних компаній, яка поставила Україні тисячі тепловізорів та приладів нічного бачення.

"Я громадянин США, але в мені - українська кров та український дух. З перших днів війни ми мобілізувалися для допомоги Україні - донатимо на гуманітарну допомогу, збираємо прямі пожертвування на своєму сайті, а тепер зробили те, в чому ми найкращі - на замовлення організації "Фундація Течія" виготовили велику партію інноваційної оптики", - коментував тоді постачання Вейн.

Теги: #зсу #криптовалюта #atn

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