Події

13:06 12.07.2022

На заході та півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів - Укргідрометцентр

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На заході та півночі України очікуються дощі, на решті території без опадів - Укргідрометцентр

У середу, 13 липня, у західних та північних областях України очікуються помірні, подекуди значні дощі. Вдень у центральних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, удень 16-21°. На Закарпатті, півдні та сході країни 23-28°.

У Києві можливий дощ, вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 13 липня у Києві була зафіксована у 1936 році і становила 34,1°, найнижча вночі - 8,2° у 1904 році.

У четвер, 14 липня, у східних, північно-східних, а вночі також у Київській та більшості центральних областей невеликі та короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та Закарпатті до 18°. Удень 22-27°, на північному сході 19-24°, у Закарпатській та Одеській областях 26-31°.

У Києві вночі невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 22-24°.

Станом на 8:00 12 липня температура води у Чорному та Азовському морях становила 21-22°, у Дніпрі біля Києва 22°.

Теги: #укргідрометцентр

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