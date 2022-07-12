Уряд Литви затвердив виділення EUR10 млн на відновлення України

Уряд Литви на засіданні в понеділок ухвалив рішення про виділення Україні EUR10 млн для проведення негайних відновлювальних робіт у країні, повідомляється на литовському урядовому порталі.

"Війна Росії проти України триває, змушуючи мільйони українців ставати біженцями, залишаючись у країні терпіти нестатки, спричинені війною. А втім, багато українців шукають можливості повернутися на батьківщину або вже це зробили. Ця підтримка, яку надає уряд, – це кошти на критично важливу інфраструктуру, основні потреби та основні послуги", - заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Кошти підтримки, які надає уряд, буде переведено до Національного банку України.

"Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда, рішучість захищати і створювати... Допомагаючи Україні, ми прагнемо перемоги і якнайшвидшого відновлення країни", - додала глава уряду Литовської держави.

Про наміри надати таку фінансову допомогу Шимоніте повідомила 4-5 липня на міжнародній конференції з відновлення України, що відбулася в Лугано (Швейцарія).

Допомогу виділяють із коштів, запозичених від імені держави, що передбачено в рамках програми Міністерства фінансів Литви з управління державними фінансами, яка включає підтримку Литвою ініціатив співробітництва у сфері розвитку.