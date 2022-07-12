Події

08:38 12.07.2022

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

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У результаті агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, 650 – поранено

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 348 дітей, понад 650 – поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 12 липня 2022 року майже тисяча дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 348 дітей загинули та понад 650 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 348, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31", - сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

11 липня в результаті масованих обстрілів російським окупантами цивільної інфраструктури м. Харків загинув 17-річний юнак, отримали поранення різного ступеня тяжкості двоє хлопчиків 4 і 16 років.

Через бомбування і обстріли ЗС РФ пошкоджено 2121 навчальний заклад, 216 - зруйновано повністю.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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