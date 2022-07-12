Під завалами житлового будинку у Часовому Яру виявлено тіло загиблої дитини

Під завалами житлового будинку у Часовому Яру Донецької області рятувальники виявили тіло загиблої дитини, кількість загиблих збільшилась до 33 осіб, повідомляє пресслужба Міністерства Внутрішніх Справ України.

"Станом на 23:30 (понеділка – ІФ-У) під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п'ятиповерховому житловому будинку у м. Часів Яр виявлено тіло 1 загиблої дитини (орієнтовно 2013 р.н.). Загалом від початку робіт на місці пригоди виявлено тіла 33 загиблих людей, з них 1 дитину (орієнтовно 2013 р.н.), врятовано з-під завалів 9 осіб. Роботи продовжуються", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шести врятованих. Також повідомлялося про 23 людини, зокрема дитину, які на той час залишалися під завалами.

До 14:30 понеділка стало відомо про дев'ятьох врятованих. Водночас у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів тіла 26 загиблих.

До 18:00 понеділка повідомлялося, що виявлено тіла 31 особи.