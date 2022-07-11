Події

20:00 11.07.2022

За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

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За кордоном залишається 22 тис. українських учителів - Шкарлет

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявляє, що наразі за кордоном ще залишається 22 тис. українських вчителів.

"У нас на сьогодні 22 тис. вчителів, які виїхали за межі території України. Мушу вам сказати, що чотири місяці тому таких вчителів було понад 30 тис. Вчителі повертаються на свої робочі місця, повертаються до України", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Водночас, міністр наголосив, якщо на території будь-якої громади буде ухвалено рішення про дистанційне навчання з нового навчального року, то вчителям цих шкіл не обов'язково повертатися до країни, і навпаки – якщо школа запрацює офлайн, то вчитель має повернутися і проводити уроки у очному форматі.

 

 

Теги: #україна #біженці #вчителі

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