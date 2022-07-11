Усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя - Рютте

Усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Я сьогодні відвідав деякі місця, де путінське військо залишило свої жахливі сліди, руїну, смерть. Я дуже вражений тим, що сьогодні побачив. Я не можу навіть уявити, якого масштабу було страждання, коли там перебували окупанти. Ми маємо зробити так, щоб усі ті, хто скоїв ці тяжкі злочини в Україні, не уникли правосуддя", - сказав Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок.

Глава уряду додав, що в Гаазі цього тижня відбудеться спеціальна конференція, організована Міністерством закордонних справ, Європейською комісією та Міжнародним кримінальним судом ООН, "для того, щоб розплата за злочини проти людяності, воєнні злочини стала ближчою".

"Ми надаємо свій досвід і знання для того, щоб діяти на місцях", - зазначив Рютте.

Він запевнив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну в будь-який можливий спосіб.

"Можете на нас розраховувати тепер і згодом, у найближчі роки", - зазначив прем'єр.