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15:10 11.07.2022

Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок із подальшим постачанням Києву - ЗМІ

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Норвегія вироблятиме снаряди для німецьких зенітних установок із подальшим постачанням Києву - ЗМІ

Німеччина знайшла у Норвегії виробника, який може поставити додаткову кількість снарядів для німецьких зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard для подальшого передання Україні, повідомляє журнал Spiegel із посиланням на джерела.

Деталей угоди та термінів постачання не розголошують. Однак, за даними видання, якщо все піде за планом, першу установку Києву передадуть у липні.

Spiegel зазначив, що постачання снарядів для Gepard було проблематичним. Спочатку німецька влада планувала отримувати боєприпаси із Південної Америки, але постачання не були схвалені Швейцарією - державою-виробником.

Таким чином, до домовленості з Норвегією для запланованих до постачання ЗСУ Німеччина могла б поставити менше 60-ти тисяч 35-мм снарядів власного виробництва.

21 червня влада Німеччини опублікувала список зброї, яка вже була або буде поставлена Україні. До неї увійшли 30 ЗСУ Gepard, система протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T, три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars та інше озброєння.

Теги: #війна #норвегія #снаряди

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