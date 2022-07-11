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14:47 11.07.2022

Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

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Єврокомісія про турбіну Siemens з Канади до Німеччини та РФ: санкції ЄС не поширюються на обладнання чи технології у сфері транспортування газу

У Європейській комісії кажуть, що санкції, запроваджені Європейським союзом для Росії, не поширюються на товари та технології, задіяні у транспортуванні природного газу.

Так, у понеділок у Брюсселі на брифінгу прокоментував рішення Канади повернути Німеччині з подальшим переданням російській стороні турбіни Siemens газопроводу "Північний потік-1", представник Єврокомісії Тім Макфі.

"У Європейській комісії стежать за ситуацією і взяли до уваги рішення Канади повернути ці турбіни Німеччині після профілактичної роботи канадською стороною. Повернення цих турбін було одним із виправдань для Росії, щоб знизити обсяги постачання газу. Стосовно ж санкцій, то режим санкцій не стосується товарів чи технологій у сфері транспортування природного газу", - сказав він.

Розповідаючи про припинення поставок "Газпромом" газу "Північним потоком-1", Макфі назвав ситуацію "серйозною". Представник Єврокомісії зазначив, що це планові профілактичні роботи на 10 днів.

Він також нагадав, що на найвищому політичному рівні Європейського союзу було ухвалено рішення покласти край постачанням російських енергоносіїв. "Ми схвалили санкції на вугілля та нафту, щодо газу нам потрібно трохи більше часу, щоб адаптувати європейську промисловість", - наголосив Макфі.

Раніше компанія Siemens повідомила, що не зможе доставити газову турбіну для газопроводу "Північний потік" після її ремонту в Канаді через санкції, введені Канадою для Росії. У зв'язку з цим Мінекономіки Німеччини аргументувало можливість повернення тим, що турбіни будуть доставлені не до Росії, а до Німеччини. У розвиток ситуації влада Канади повідомила про намір повернути турбіну Siemens до Європи, зробивши виняток із санкцій, хоча офіційний Київ закликав Оттаву цього не робити.

Теги: #газ #єврокомісія #санкції #турбіна

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