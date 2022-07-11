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14:27 11.07.2022

З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 24 загиблих, врятовано ще одну людину - ДСНС

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З-під завалів житлового будинку у Часовому Яру дістали тіла вже 24 загиблих, врятовано ще одну людину - ДСНС

Тіла 24 загиблих дістали рятувальники з-під завалів житлового будинку в м. Часів Яр Донецької області, зруйнованого ракетним ударом російських військ у суботу, врятовано дев'ятьох людей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла двох загиблих. Загалом із початку робіт на місці події: виявлено тіла 24 загиблих, врятовано з-під завалів дев'ятьох осіб. Візуально спостерігаються тіла п'яти загиблих", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Роботи продовжуються.

Як повідомлялося, російські окупанти з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши п'ятиповерховий житловий будинок.

Станом на 13:00 повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та п'ятьох врятованих. Також повідомлялося про 24 людей, зокрема дитину, які, ймовірно, залишалися на той момент під завалами.

Станом на 18.00 неділі під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено та вилучено з-під завалів ще одну людину.

Теги: #завали #донецька_область #часів_яр

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