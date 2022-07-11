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14:13 11.07.2022

Просування українських військ на півдні повільне, але впевнене - ОК "Південь"

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Просування українських військ на півдні повільне, але впевнене, повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Щодо ситуації в південному регіоні, вона залишається стабільно-напруженою, просування наших військ відбувається: воно повільне, але впевнене. Оголошення про наші успіхи буде, щойно вони будуть закріплені", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у понеділок.

Вона наголосила, що основними досягненнями українських військових є ураження командних пунктів та логістичних центрів, таких як склади боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів.

"Є досягнення щодо влучання по військовій техніці, яка перебуває безпосередньо на позиціях вздовж лінії зіткнення. Вони досить суттєві, тому що ми вражаємо одиниці, які становлять велику загрозу для тих населених пунктів, які піддаються обстрілу, це і важка ствольна артилерія, і реактивні системи залпового вогню - таких установок нами знищено близько десятка за ці два вихідні дні", - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ворог, у свою чергу, практикує вертолітні обльоти українських позицій та удари з повітря по тилових напрямках і ракетні обстріли.

"Зокрема, останнім часом практикується використання зенітно-ракетної системи С-300, яка споряджається снарядами з великим осколковим ураженням, розривними снарядами, і таким чином б'ють, наприклад, по Миколаєву, його околицях", - зазначила Гуменюк.

За її словами, активність РФ зі стягування техніки та підтягування резервів відбувається, але є дуже млявою.

"Активність зі стягування техніки та підтягування ворожих резервів відбувається, але вона дуже млява. Втім, ми розуміємо, що їм треба на це час, їм потрібен цей ресурс, і вони їх вишукують на якихось своїх ресурсах та резервах. Вона потроху спостерігається, але на тлі загальної розгубленості ворога та деморалізації особового складу", - пояснила Гуменюк.

Теги: #війна #ок_південь

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