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13:20 11.07.2022

Російські окупанти випустили сім ракет по Одещині, влучили у приватний будинок - заступник голови ОП Тимошенко

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Російські окупанти випустили сім ракет по Одещині, влучили у приватний будинок - заступник голови ОП Тимошенко

Російські війська випустили сім ракет із літаків над Чорним морем по Одещині, є влучання в приватний будинок, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Близько 11:30 з акваторії Чорного моря окупанти випустили сім ракет із літаків Су-27, Су-30 та Су-35. Одна з ракет влучила у приватний будинок", - написав Тимошенко у телеграмі у понеділок.

Він додав, що, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, інформація про руйнування уточнюється.

Раніше Тимошенко повідомляв про те, що російські війська в понеділок випустили по Одещині чотири ракети.

У свою чергу, керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що РФ обстріляла Одеську область, попередньо, ракетами Х-31 із літаків Су-30, є влучення в житловий будинок.

"Буквально нещодавно відбулася ракетна атака по Одещині, з літаків було випущено ракети, попередньо, це Х-31 із літаків Су-30. Запуск ракет здійснювався за різними напрямками, по одеському узбережжю зокрема. Є влучення в одне із прибережних сіл, там влучило в житловий будинок. Ударною хвилею пошкоджено кілька будинків поряд, впали дерева, пошкоджено автомобілі", - сказала Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в понеділок.

За її словами, наразі працюють рятувальники та слідчо-оперативна група, яка встановлюватиме наслідки порушення правил і норм війни.

Теги: #удар #одеська_область

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