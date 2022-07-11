ДСНС: Споконвічна мрія РФ – виморити українців голодом

Споконвічна мрія РФ полягає в тому, щоб виморити українців голодом, і саме тому окупанти спалюють українське зерно просто на полях, повідомляє пресслужба ДСНС у понеділок.

"Споконвічна мрія Росії - виморити нас голодом. Так було в 33-му, а зараз вони спалюють наш хліб просто на ланах", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що минулої доби лише в Миколаївській області зареєстровано 11 пожеж, одна з яких виникла внаслідок бойових дій.

"Унаслідок ворожого обстрілу в смт Березнегувате загорілося поле з пшеницею на корені. Пожежники ліквідували пожежу на площі близько 4 га. Від розповсюдження вогню врятовано 26 га майбутнього врожаю", - підсумували в ДСНС.