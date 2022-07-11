Найближчими днями в Україні пройдуть дощі, температура повітря знизиться

В Україні у вівторок, 12 липня, у західних і північних областях невеликий, удень на північному заході помірний дощ, подекуди грози, на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних, північних і Вінницькій областях уночі 9-14°, удень 18-23°, на решті територій уночі 12-17°, удень 23-28°.

У Києві у вівторок невеликий дощ (уночі місцями). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 12 липня найвища температура вдень була 35,1° у 1922 р., найнижча - вночі 9,4° у 1904 р.

У середу, 13 липня, у західних і північних областях помірні, подекуди сильні дощі, грози, вдень місцями у центральних областях дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; на решті територій без опадів.

Вітер південно-східний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у південних і східних областях уночі 13-18°, удень 24-29°; на решті територій уночі 10-15°, удень 18-23°.

У середу в Києві помірні, вдень подекуди сильні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний із переходом у північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; вдень 18-20°.

11 липня на 8 годину температура води в Чорному й Азовському морях становила 20-25°, у Дніпрі, за даними гідрологічного посту Київ, 22°.