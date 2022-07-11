Дитина та жінка постраждали у ДТП у Київській області

У результаті дорожньо-транспортної пригоди на Київщині в неділю, 10 липня, постраждали дівчинка та жінка, які були госпіталізовані, повідомило видання "Київ оперативний".

"10 липня, близько 11 години між населеними пунктами Нові та Старі Петрівці сталося зіткнення двох легковиків. За попередніми даними, 38-річний водій автомобіля "Opel" не надав перевагу руху авто "Skoda". Від зіткнення автомобіль "Skoda" в'їхав в електроопору", – йдеться у повідомленні видання у телеграм-каналі.

Наголошується, що в результаті аварії 8-річна дівчинка та її бабуся, які були пасажирами автомобіля "Skoda", отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. Водії автомобілів не постраждали.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування.