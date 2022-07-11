Події

07:14 11.07.2022

У Бахмуті через обстріл запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків

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У Бахмуті через обстріл запалювальними боєприпасами згоріло сім будинків

Сім будинків згоріло в результаті ворожого обстрілу приватного сектору Бахмута запалювальними боєприпасами, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Запалювальними боєприпасами обстріляли російські війська приватний сектор Бахмута. За оперативною інформацією, згоріло щонайменше 7 приватних житлових будинків", написав він у телеграм-каналі в ніч проти понеділка.

Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС ліквідують загоряння. Кириленко наголосив, що противник знищує українські міста і села, а також мирне населення.

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька

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