Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

Температура повітря у Франції почне сильно підвищуватися на початку наступного тижня і досягне у низці департаментів заходу та півдня країни 38 градусів.

При цьому, повідомляє національна метеорологічна служба "Метео-Франс", у вівторок та середу ситуація погіршиться. Така температура встановиться у багатьох місцях, практично на всій південній половині Франції, і підніматиметься часом до 39 градусів.

"Метео-Франс" припускає, що хвиля високої температури, що насувається, може перейти в тривалий період сильної спеки, нехай поки ще зарано передбачати такий ризик у хронологічному та географічному плані.

Пік спеки очікується на майбутні вихідні, до 16 липня. І хоча потім температура має трохи знизитися, вона залишиться досить високою до кінця липня.

Кліматолог Жан Жузель прокоментував телеканалу BFMTV це явище: "Хвилі спеки стають частішими та інтенсивнішими (...), це те, що й передбачалося в контексті потепління клімату".