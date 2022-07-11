Події

07:02 11.07.2022

Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

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Французів попереджають про настання сильної спеки наступного тижня

Температура повітря у Франції почне сильно підвищуватися на початку наступного тижня і досягне у низці департаментів заходу та півдня країни 38 градусів.

При цьому, повідомляє національна метеорологічна служба "Метео-Франс", у вівторок та середу ситуація погіршиться. Така температура встановиться у багатьох місцях, практично на всій південній половині Франції, і підніматиметься часом до 39 градусів.

"Метео-Франс" припускає, що хвиля високої температури, що насувається, може перейти в тривалий період сильної спеки, нехай поки ще зарано передбачати такий ризик у хронологічному та географічному плані.

Пік спеки очікується на майбутні вихідні, до 16 липня. І хоча потім температура має трохи знизитися, вона залишиться досить високою до кінця липня.

Кліматолог Жан Жузель прокоментував телеканалу BFMTV це явище: "Хвилі спеки стають частішими та інтенсивнішими (...), це те, що й передбачалося в контексті потепління клімату".

 

 

Теги: #попередження #франція #спека

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