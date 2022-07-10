Події

20:38 10.07.2022

Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині

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Окупанти не можуть захопити Білогорівку на Луганщині

Станом на вечір неділі, 10 липня, російські окупанти не можуть захопити н.п. Білогорівка на Луганщині, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Продовжуються бої у Білогорівці. Орки не можуть просунутися. Завдяки майстерності українських військових на полі бою та роботі артилеристів зі знищення ворожих складів боєприпасів - Луганщина досі тримається. Кількість атак та обстрілів зменшилася, без своєї артилерії окупанти майже безсилі", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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