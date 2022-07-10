Частина поїздів львівського напрямку затримається з технічних причин

З технічних причин частина поїздів львівського напрямку у неділю, 10 липня, вирушає із запізненням, повідомили у АТ "Укрзалізниця".

Станом на 19.00 з технічних причин у дорозі затримуються наступні поїзди львівського напрямку: №85/233 Запоріжжя, Покровськ – Львів (затримка 2 години 15 хв., відновлення руху очікується протягом півгодини); №715 Київ – Перемишль (затримка 3 години, відновлення руху очікується протягом півгодини); №45/46 Ужгород – Харків (затримка 2 години, поїзд щойно відправлений зі Львова); №5/6 Івано-Франківськ - Запоріжжя (затримка 1 год 32 хв., поїзд щойно відправлений зі Львова); №259/260 Івано-Франківськ - Суми (можлива кількахвилинна затримка на відправлення та сповільнений рух пошкодженою ділянкою).

Крім того, зазнав змін розклад руху деяких поїздів по ст. Львів: №6045 сполученням Тернопіль – Львів, №805 сполученням Рівне – Львів. Відповідно, на понад годину пізніше графікового часу вирушать у рейс поїзда №806 Львів - Рівне, №6096 Львів - Здолбунів, №6046 Львів - Тернопіль і №6034 Львів - Золочів.

" Просимо пасажирів сповіщати про свої плани щодо пересадок наші поїзні бригади, які допоможуть їх організувати. Також стежте за офіційними повідомленнями Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах, крім того, оновлення щодо затримок доступні на uz-vezemo.com.", – наголосили у відомстві.