На Запорізькій АЕС окупанти влаштували чергову провокацію за участю преси

Російські окупанти влаштували чергову провокацію на Запорізькій АЕС, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Російські військові силою змусили керівництво станції допустити відомого російського блогера-пропагандиста з представником Росатому і в супроводі озброєних солдатів до блочного щита управління одного з енергоблоків атомної станції та інших приміщень з обмеженим доступом. Там вони мають намір організувати зйомки та примушувати український персонал до участі у пропагандистських інтерв'ю", - повідомляє "Енергоатом" у телеграмі.

"Саме так окупанти створюють для російської аудиторії пропагандистський міф про одне з головних досягнень росії в цій війні - успішну роботу вкраденої ЗАЕС для потреб країни-агресора", - заявляє НАЕК і наголошує, що "ЗАЕС залишається у сфері управління НАЕК "Енергоатом" і постачає електроенергію в українську енергомережу, очікуючи якнайшвидшого звільнення за допомогою ЗСУ", а "відповідна нота про злочинні дії рашистів на Запорізькій атомній електростанції буде направлена до міжнародних органів безпеки АЕС".