Заборона на паління ТВЕН у громадських місцях набуде чинності 11 липня

В Україні з понеділка, 11 липня 2022 року, набирають чинності норми антитютюнового закону 1978-IX, які передбачають заборону куріння тютюнових виробів для нагріву (ТВЕН) у визначених законом місцях нарівні з цигарками, кальянами та е-сигаретами (куріння яких заборонено з 2012 року).

Як повідомляється на сайті Держслужби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, норми закону також забороняють "курилки" у приміщеннях підприємств усіх форм власності та надають повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати додаткові вільні від куріння місця.

"Завдяки широкій громадській підтримці антитютюнових заходів в Україні відзначається високий рівень дотримання бездимного законодавства. Держпродспоживслужба готова реагувати на скарги споживачів щодо випадків куріння чи вживання у заборонених місцях тютюнових виробів, електронних сигарет, кальянів, а тепер і пристроїв для нагрівання тютюну", - цитує відомство свого головного спеціаліста відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Юрія Сахна.

Держпродспоживслужба уточнила, що скаргу на куріння у забороненому законом місці можна подати через офіційний вебпортал відомства, зокрема з мобільного телефону. За куріння у заборонених законом місцях відповідальність несуть як курці-порушники, так і суб'єкти господарювання, у приміщенні чи території яких вчиняється правопорушення.

У свою чергу голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький у Телеграмі розповів, що за порушення заборони для громадянина законом, що набирає чинності, передбачено штраф у розмірі 51-350 грн, для закладів громадського харчування – 3-15 тис. грн.

Також законом передбачено заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов'язаних із їх вживанням, трав'яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння особам, які не досягли 18 років. Збільшуються штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин.

Радуцький зазначив, що ухвалений закон наближає Україну до європейського законодавства. "Ми виконуємо вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном. Відповідно, закон – це ще один крок на шляху євроінтеграції. Останнє соціологічне опитування КМІС свідчить, що більшість українців підтримують заборону куріння у громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагріву (80% респондентів) та продажу неповнолітнім пристроїв для нагріву тютюну та електронних сигарет (92%)", - написав він.

Водночас, за словами голови комітету, дослідження демонструє, що порівняно з 2020 роком у 2022 році кількість щоденних курців в Україні збільшилася з 23,1% до 28,3%. "Основна причина – війна. Починають курити ті, хто кинув багато років тому. Нині ми можемо сприймати це лише як прикрий факт. Але сподіваюся, що в майбутньому вдасться переламати негативну тенденцію, спонукати людей знаходити інші інструменти для нейтралізації негативних емоцій і стресу", - додав Радуцький.