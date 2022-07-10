Німеччина блокує допомогу ЄС Україні через газ і готується порушити санкції

Німеччина вже понад місяць блокує надання пакета допомоги у розмірі EUR9 млрд, який має бути основною формою підтримки ЄС для України, пише італійське видання Соrriere Della Sera в неділю.

"Тупикова ситуація, підтверджена різними протагоністами як у Києві, так і в Брюсселі, могла стати однією з причин, що спонукали вчора Володимира Зеленського раптово і досить жорстко усунути посла України в Берліні Андрія Мельника. Однак є й інша причина нервозності українського президента в цей час: підозра, що берлінський уряд готується порушити якісь санкції проти Москви, щоб відновити постачання російського газу газопроводами "Північний потік", - йдеться в статті.

До того ж у виданні зазначають, що незгода Німеччини з пакетом допомоги, мабуть, не пов'язана з газовою кризою, але перешкоди Берліна залишаються величезними і "рішення поки не видно".

"Ідею 9-мільярдної допомоги, народжену навесні Комісією, наприкінці травня підтвердили всі лідери Євросоюзу... Але Німеччина, найбільший і солідний із гарантів цієї форми єврооблігацій, проти: давши згоду верхівці лідерів, тепер її немає. Міністру фінансів Берліна, лібералу Крістіану Лінднеру, не подобається той факт, що Брюссель вдається до загальноєвропейського боргу в українській кризі після того, як зробив це під час пандемії. Поки німецький очільник лише схвалив перший транш в один мільярд, кошти від якого мають бути виплачені Києву до липня", - пише Соrriere Della Sera.

Щодо газового питання, то, як зазначає видання, російський "Газпром" оголосив про скорочення поставок "Північним потоком", обґрунтувавши це відсутністю турбіни Siemens, відправленої на ремонт до Німеччини, а потім до Канади і не поверненої через санкції.

Проте два дні тому лідер "зелених" та міністр економіки Німеччини Роберт Габек домігся повернення турбіни до Німеччини, подавши явні ознаки бажання відправити її назад до РФ. "Якщо виникнуть юридичні проблеми для Канади, я прошу, щоб турбіну відправляли не до Росії, а нам. Ми змушені просити з важким серцем. Нам потрібні можливості Nord Stream для заповнення газосховищ", - сказав він.

У виданні назвали цей хід "підготовкою ґрунту для порушення санкцій, коли Берлін намагається піддатися енергетичному шантажу Москви".

Німецька DW повідомила з посиланням на міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона, що Канада поверне Німеччині турбіни, необхідні для обслуговування газопроводу "Північний потік" і які проходять технічне обслуговування на канадському об'єкті, що належить німецькій компанії Siemens.