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08:51 10.07.2022

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей

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Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр Донецької області, під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила ракета, близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих та 5 поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше, три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів... На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих та 5 поранених", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в неділю.

Він зазначив, що у зруйнованому будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати постраждалих з-під завалів.

"За словами місцевих жителів, там, швидше за все, щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами", - зазначив він.

Кириленко додав, що рятувальна операція триває.

 

 

Теги: #жертви #обстріл #донецька

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