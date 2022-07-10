Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр Донецької області, під завалами 5-поверхового будинку, куди влучила ракета, близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати 6 загиблих та 5 поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше, три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з Ураганів... На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих та 5 поранених", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в неділю.

Він зазначив, що у зруйнованому будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати постраждалих з-під завалів.

"За словами місцевих жителів, там, швидше за все, щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина. Наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами", - зазначив він.

Кириленко додав, що рятувальна операція триває.