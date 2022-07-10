Події

08:46 10.07.2022

РФ стягує війська поблизу Білогорівки на Луганщині, проте швидко окупувати всю область не в змозі

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РФ стягує війська поблизу Білогорівки на Луганщині, проте швидко окупувати всю область не в змозі

РФ стягує війська поблизу Білогорівки Сєвєродонецького району на Луганщині, але швидко окупувати всю цю область поки не в змозі, заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіянами здійснено сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За його словами, росіяни "досі живуть подумками про те, як на початку березня відхопили більшу частину області", наголосивши, що їх нібито швидке захоплення цієї території було розвитком лінії оборони Збройних сил України, і закінчилося, щойно українські військові зробили надійні захисні укріплення.

"За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить. Як от учора, коли поблизу Золотарівки окупанти потрапили під нашу артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався", - резюмував Гайдай.

Він додав, що всі спроби окупантів просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що не мають успіху завдяки українським військовим.

 

 

 

Теги: #рф #війська #луганська_область

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