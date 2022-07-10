У Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі 61-річного жителя Сміли, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років, повідомила пресслужба Національної поліції області.

"Тіло 61-річного жителя Сміли виявили у охопленому вогнем будинку. Коли рятувальники локалізували загоряння і поліцейські увійшли до однієї з кімнат, там виявили обгорілий труп 61-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що 7 липня у Смілі перехожі помітили, що на вулиці Героїв Холодноярців горить будинок, з якого вибіг чоловік, у якого руки в крові. Очевидці затримали громадянина та викликали співробітників ДСНС та поліцію.

Також повідомляється, що у скоєнні кримінального злочину запідозрено 34-річного місцевого жителя, чоловік розповів, що під час "застілля" побив 61-річного товариша з яким виник конфлікт. У сварці він схопив цеглу і кілька разів ударив по голові друга. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник покрив тіло поліетиленовим пакетом та підпалив його.

Правопорушника затримали відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування продовжується.