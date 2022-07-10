Події

07:34 10.07.2022

Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі 61-річного жителя Сміли

1 хв читати
Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі 61-річного жителя Сміли

У Черкаській області правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі 61-річного жителя Сміли, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років, повідомила пресслужба Національної поліції області.

"Тіло 61-річного жителя Сміли виявили у охопленому вогнем будинку. Коли рятувальники локалізували загоряння і поліцейські увійшли до однієї з кімнат, там виявили обгорілий труп 61-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що 7 липня у Смілі перехожі помітили, що на вулиці Героїв Холодноярців горить будинок, з якого вибіг чоловік, у якого руки в крові. Очевидці затримали громадянина та викликали співробітників ДСНС та поліцію.

Також повідомляється, що у скоєнні кримінального злочину запідозрено 34-річного місцевого жителя, чоловік розповів, що під час "застілля" побив 61-річного товариша з яким виник конфлікт. У сварці він схопив цеглу і кілька разів ударив по голові друга. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник покрив тіло поліетиленовим пакетом та підпалив його.

Правопорушника затримали відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Досудове розслідування продовжується.

 

 

 

Теги: #вбивця #затримання #черкаська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 05.07.2022
У спальному районі Харкова затримано чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера

У спальному районі Харкова затримано чоловіка, який проводив авіарозвідку за допомогою квадрокоптера

11:58 04.07.2022
ДБР затримало членів угруповання, яке викрало з поштового відділення Держспецзв'язку цінності на 90 млн грн

ДБР затримало членів угруповання, яке викрало з поштового відділення Держспецзв'язку цінності на 90 млн грн

11:57 30.06.2022
СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні

СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні

12:11 29.06.2022
Затримано гендиректора столичної авіакомпанії, який не повернув 10 орендованих вертольотів - СБУ

Затримано гендиректора столичної авіакомпанії, який не повернув 10 орендованих вертольотів - СБУ

14:47 26.06.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області: загинула одна людина, 5 поранені - глава ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області: загинула одна людина, 5 поранені - глава ОВА

14:54 18.06.2022
Поліція затримала в Кіровоградській області "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

Поліція затримала в Кіровоградській області "злодія в законі" з санкційного списку РНБО

07:49 13.06.2022
Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

18:10 10.06.2022
Нацгвардійці за тиждень затримали 11 підозрюваних у причетності до діяльності бойовиків

Нацгвардійці за тиждень затримали 11 підозрюваних у причетності до діяльності бойовиків

19:49 05.06.2022
Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

07:28 04.06.2022
В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, обстрілює населені пункти

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

На Одещині відкрили прохід суден після звільнення о. Зміїний

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

ОСТАННЄ

Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, обстрілює населені пункти

Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

ЗС України на південних позиціях знищили 58 одиниць особового складу та 4 склади ворожих боєприпасів

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ

Ворог у суботу обстріляв три громади Сумщини, є поранені

Українські зенітники знищили три ворожі БПЛА за добу

Резніков: Більша кількість HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА