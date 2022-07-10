Ворог у суботу обстріляв три громади Сумщини, є поранені

Російські війська у суботу обстріляли Шалигінську, Хотинську та Есманську громаду Сумської області, поранено п'ятьох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни протягом дня обстрілювали три громади області", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Шалигінській громаді майже опівдні було шість вибухів у результаті обстрілу росіян із реактивних систем залпового вогню. Тоді ж було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Близько 18:30 вечора суботи росіяни випустили ще 12 ракет, після чого відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, загалом 24 приходи.

Також опівдні на околицях двох населених пунктів Хотинської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Унаслідок цих дій троє людей поранено.

Крім того, ближче до години дня росіяни випустили 6 мін із мінометів по Есманській громаді, а о другій годині ще чотири міни. Також ближче до 14:30 – ще 7 мінометних приходів.

Живицький також повідомив, що в результаті ранкових суботніх обстрілів ворога з вертольота у Миропільській громаді поранено двох людей.

Як повідомлялося, російські війська в суботу, 9 липня, вранці обстріляли три громади Білопільську, Хотинську та Миропільську громади Сумської області, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється