Події

07:17 10.07.2022

Ворог у суботу обстріляв три громади Сумщини, є поранені

1 хв читати
Ворог у суботу обстріляв три громади Сумщини, є поранені

Російські війська у суботу обстріляли Шалигінську, Хотинську та Есманську громаду Сумської області, поранено п'ятьох людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни протягом дня обстрілювали три громади області", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у Шалигінській громаді майже опівдні було шість вибухів у результаті обстрілу росіян із реактивних систем залпового вогню. Тоді ж було випущено 2 ракети з літака, який не перетинав державний кордон.

Близько 18:30 вечора суботи росіяни випустили ще 12 ракет, після чого відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню, загалом 24 приходи.

Також опівдні на околицях двох населених пунктів Хотинської громади росіяни відкрили мінометний вогонь. Унаслідок цих дій троє людей поранено.

Крім того, ближче до години дня росіяни випустили 6 мін із мінометів по Есманській громаді, а о другій годині ще чотири міни. Також ближче до 14:30 – ще 7 мінометних приходів.

Живицький також повідомив, що в результаті ранкових суботніх обстрілів ворога з вертольота у Миропільській громаді поранено двох людей.

Як повідомлялося, російські війська в суботу, 9 липня, вранці обстріляли три громади Білопільську, Хотинську та Миропільську громади Сумської області, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:30 10.07.2022
У Печенігах на пожежі після ворожого обстрілу загинула жінка, ще двох людей поранено

У Печенігах на пожежі після ворожого обстрілу загинула жінка, ще двох людей поранено

07:03 10.07.2022
Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

20:55 09.07.2022
Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено

11:14 09.07.2022
Ворог вранці обстріляв три громади Сумської області, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

Ворог вранці обстріляв три громади Сумської області, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється

09:04 09.07.2022
Через ворожі обстріли на Харківщині горіли житлові будинки, склади та пшениця в полі

Через ворожі обстріли на Харківщині горіли житлові будинки, склади та пшениця в полі

08:56 09.07.2022
За добу на Харківщині зафіксовано понад 50 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури

За добу на Харківщині зафіксовано понад 50 фактів руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури

08:12 09.07.2022
Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

Минулої доби від обстрілів Донецької області загинули п’ять людей, вісім – поранені

06:54 09.07.2022
18 обстрілів Сумщини зафіксували у п'ятницю, поранено фермера

18 обстрілів Сумщини зафіксували у п'ятницю, поранено фермера

11:32 08.07.2022
Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

Ворог продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння України, вдарив із "Градів" по пасовищу з коровами - Держприкордонслужба

08:06 08.07.2022
Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули шестеро людей, 21 - поранено

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинули шестеро людей, 21 - поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати шість загиблих і п’ять поранених

Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, обстрілює населені пункти

Ще 15 людей поранено в результаті ракетних ударів РФ у Костянтинівці на Донеччині

Зеленський подякував США за допомогу, яка допоможе боротися з російським терором

На Одещині відкрили прохід суден після звільнення о. Зміїний

ОСТАННЄ

Росіяни з "Ураганів" у суботу атакували Часів Яр, під завалами 5-поверхового будинку близько 30 людей, рятувальникам вдалося дістати шість загиблих і п’ять поранених

РФ стягує війська поблизу Білогорівки на Луганщині, проте швидко окупувати всю область не в змозі

Ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку, обстрілює населені пункти

Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві та підпалі 61-річного жителя Сміли

Президент Шрі-Ланки 13 липня піде у відставку

Канада має намір запровадити нові санкції проти РФ

ЗС України на південних позиціях знищили 58 одиниць особового складу та 4 склади ворожих боєприпасів

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ

Українські зенітники знищили три ворожі БПЛА за добу

Резніков: Більша кількість HIMARS та іншої зброї можуть збільшити шанс на перемогу України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА