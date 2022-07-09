ПриватБанк анонсував технологічну паузу Приват24 у ніч на неділю

Державний ПриватБанк 10 липня запровадить технологічну паузу у роботі сервісів з 00:00 до 5:00 ранку неділі для проведення технічних робіт, повідомила пресслужба фінустанови в суботу.

"Під час проведення робіт 10 липня з 00:00 до 5:00 ранку застосунок та вебверсія Приват24 будуть недоступні", - зазначила фінустанова.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 квітня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-е місце (592,38 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в країні.