Події

23:09 09.07.2022

ПриватБанк анонсував технологічну паузу Приват24 у ніч на неділю

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ПриватБанк анонсував технологічну паузу Приват24 у ніч на неділю

Державний ПриватБанк 10 липня запровадить технологічну паузу у роботі сервісів з 00:00 до 5:00 ранку неділі для проведення технічних робіт, повідомила пресслужба фінустанови в суботу.

"Під час проведення робіт 10 липня з 00:00 до 5:00 ранку застосунок та вебверсія Приват24 будуть недоступні", - зазначила фінустанова.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 квітня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-е місце (592,38 млрд грн) серед 69 банків, що діяли в країні.

Теги: #приватбанк #технічні #роботи

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