США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу на $368 млн

США нададуть Україні додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей усередині України та біженців, які змушені залишити свою країну, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша прихильність до народу України непохитна. Сполучені Штати надають додаткову гуманітарну допомогу майже на 368 мільйонів доларів для підтримки людей всередині України та біженців, змушених залишити свою країну в пошуках безпеки у розпал жорстокої війни, яку веде Росія", - написав він у твіттері в суботу.

У заяві, поширеній Держдепартаментом, зазначається, що кошти підуть на продовольство, питну воду, фінансову та медичну допомогу.

У цьому транші допомоги $288 млн підуть лінією Держдепартаменту, і понад $80 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Кошти буде використано для забезпечення постраждалих продовольством, питною водою, грошовою допомогою, доступним житлом, невідкладною медичною допомогою, а також на логістику та координацію гуманітарних питань.

Із лютого цього року Сполучені Штати надали гуманітарну допомогу Україні на суму понад $1,28 млрд.