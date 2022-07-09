Події

19:15 09.07.2022

Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

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Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

Органи місцевого самоврядування у період воєнного стану зможуть спрямовувати кошти спеціального фонду місцевого бюджету до загального фонду з метою забезпечення першочергових видатків, відповідний закон №7426 Рада ухвалила у суботу 268 голосами.

"Відтепер громади зможуть оперативніше та ефективно використовувати кошти зі спецфонду для вирішення першочергових питань. Зокрема, на підтримку місцевої інфраструктури, потреби територіальної оборони", – прокоментував це рішення міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Згідно з повідомленням Мінрегіону, закон надає право органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, військово-цивільним або військовим адміністраціям приймати рішення здійснювати витрати на утримання бюджетних установ одночасно з різних бюджетів та передавати кошти зі спецфонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ та міжбюджетних трансфертів) у загальний фонд місцевого бюджету

У разі такої передачі коштів місцевий бюджет може затверджуватись із профіцитом за спеціальним фондом та з дефіцитом за загальним фондом шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет.

Крім того, на час війни і шести місяців після допускається випуск місцевих запозичень незважаючи на порушення графіка погашення.

 

 

Теги: #бюджет #війна #регіони #перерозподіл

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