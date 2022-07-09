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18:22 09.07.2022

США продовжує надавати допомогу у гарантуванні безпеки України, загальний розмір допомоги з 2014 року сягнув $9,2 млрд

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США продовжує надавати допомогу у гарантуванні безпеки України, загальний розмір допомоги з 2014 року сягнув $9,2 млрд

США продовжують зусилля, спрямовані на надання допомоги у гарантуванні безпеки в Україні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Наші зусилля щодо надання допомоги у гарантуванні безпеки України продовжуються. Учора ввечері ми оголосили про допомогу ще на $400 млн, включно з ще чотирма системами HIMARS та боєприпасами для цих систем", - написав Остін у твіттері.

Загальний розмір допомоги, виділений Штатами на безпеку України, досяг позначки $8 млрд від початку президентства Джозефа Байдена і $9,2 млрд з 2014 року. З них $2,2 млрд було виділено протягом останніх трьох тижнів.

Як повідомлялося, президент США Джозеф Байден поінформував про виділення траншу військової допомоги для України на $400 млн. Зокрема, до неї увійшли – чотири РСЗВ HIMARS, 1 тис. снарядів підвищеної точності для 155-мм артилерії, три армійські бойові автомобілі, система для контрбатарейної боротьби, запчастини.

У Пентагоні зазначили, що таким чином кількість РСЗВ HIMARS у розпорядженні української армії досягла 12.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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